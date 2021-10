Une Américaine donne naissance à un bébé de plus de 6 kg: “C’est une vraie bénédiction”

Une américaine donne naissance à un gros bebe de 6 kilos

Le 4 octobre dernier, une Américaine a donné naissance à un petit garçon pesant plus de 6 kg. Cet événement rarissime a fait le tour du monde. “Il était si gros que j’avais presque le double de liquide amniotique”, a déclaré Cary Patonai, la mère du petit Finnley, à la presse américaine. “Mais si je devais le refaire, je le referais! C’est une vraie bénédiction.”





“Oh mon Dieu, il est énorme!”. Les médecins de l’hôpital du Banner Thunderbird Medical Center de Glendale, en Arizona, n’avaient tout simplement jamais vu ça. Cary Patonai, qui était enceinte de 38 semaines, a mis au monde un bébé de 6,39 kg, le 4 octobre dernier. Né avec deux semaines avant le terme de la grossesse, Finnley a dû rester huit jours à l’unité de soins intensifs néonatals.





Le personnel de l’hôpital impressionné

“Une fois que les médecins l’ont sorti, ils ont dit qu’il était énorme. Tout le monde paniquait et disait qu’ils n’avaient jamais vu un bébé aussi grand. Mais si je devais le refaire, je le referais! C’est une vraie bénédiction”, a confié Cary Patonai.





“Le médecin et l’une des infirmières les plus adorables ont pris des selfies avec nous, ils nous ont demandé la permission bien sûr, mais ils étaient tellement excités”, a déclaré à ABC la mère de famille qui avait déjà donné naissance à deux enfants. Son premier, Devlen (10 ans), pesait 3,7 kg à la naissance et son deuxième, Everett (2 ans), dépassait déjà les 5 kg.





Des vêtements trop petits

Finnley est né si grand (près de 60 centimètres) que Cary et Tim, son père, ont vite compris que les vêtements et les couches de bébé qu’ils avaient choisis ne conviendraient pas. “Je voulais qu’il porte des vêtements qu’on avait gardés de ses deux frères, mais ils étaient tous trop petits”, a-t-elle Cary Patonai. Finnley porte donc déjà des habits de bébé de six à neuf mois.