Une nonne italienne sépare deux femmes qui s’embrassent: “C’est le diable!”

Une nonnes sépare deux actrices qui s'embrassaient

Une nonne a interrompu les actrices Serena de Ferrari et Kyshan Wilson alors qu’elles s’embrassaient lors d’un shooting pour le magazine Not Yet, s’écriant: “C’est le diable!”





Lundi, l’actrice italienne Serena de Ferrari a posté une vidéo d’elle sur son compte Instragram. Sur celle-ci, on peut l’apercevoir en pleine séance photo dans les rues de Naples, en train d’embrasser l’actrice Kyshan Wilson, avec qui elle partage l’affiche de la série italienne “Mare fuori” (“The See Beyond”).





Quand, soudain, une nonne interrompt le shooting, sépare les deux femmes et s’écrie: “Que faites-vous? C’est le diable!”, rapporte le pendant italien du magazine Rolling Stones. La nonne s’est ensuite éloignée après que les photographes lui ont demandé de partir, sous les rires (jaunes) des personnes présentes sur place.