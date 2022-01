Une photo inédite de Kate Middleton dévoilée à l’approche de ses 40 ans

Kate Middleton , épouse du Prince William

Alors que Kate Middleton fêtera son 40e anniversaire ce dimanche 9 janvier, Arthur Edwards, photographe royal pour le Sun, a dévoilé un cliché inédit de la duchesse.

L’image, à découvrir sur le site du quotidien britannique, date de 2005. On peut y voir Kate, alors âgée de 23 ans, entourée de ses amis de l’université de St Andrews, où elle a rencontré le prince William.





“La première fois que j’ai pris une photo de Kate Middleton, je ne savais pas du tout qui elle était", a raconté le photographe dans les pages du Sun. “Le prince William avait invité un groupe de ses amis de l’université à Sandringham pour le week-end. Ce n’est qu’en regardant récemment de vieilles photos que j’ai aperçu Kate parmi ses copains. Et vous ne la reconnaitriez pas. À l’époque, vous n’auriez jamais cru que la jeune femme qui venait de franchir ces portes deviendrait notre future reine”.





Arthur Edwards a également assisté à la naissance de l'histoire d’amour entre le Prince et la duchesse. “J’ai vu sa romance avec William se développer lentement jusqu’à ce qu’elle devienne sa petite amie”, s’est-il souvenu. “William m’avait dit qu’il allait se marier à 30 ans. Je ne connaissais personne d’autre dans sa vie, alors j’ai supposé que ce serait Kate. Mais soudain, en 2007, ils ont rompu et je me suis dit que j’avais dû faire une terrible erreur en pensant qu’elle était la fille qu’il lui fallait”.





Finalement, les deux amoureux ont fini par se retrouver, pour ne plus jamais se quitter. “Juste avant leurs fiançailles, William a invité quelques personnes à prendre le thé, et il m’a présenté Catherine”, a encore raconté le photographe. “C’est là que j’ai demandé au Prince: ‘Pourquoi vous êtes-vous séparés?’ J’imagine que c’est parce qu’il venait d’un foyer brisé qu’il a répondu: ‘Eh bien, Arthur, je devais être sûr que c’était la bonne personne pour moi, parce que je veux que ce mariage dure pour toujours’”. J’ai pensé: ‘Mon Dieu, il a risqué tout ça juste pour être sûr qu’il aimait vraiment cette femme!’ Et j’ai vu au cours des années qui ont suivi qu’il avait raison”.