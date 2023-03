USA : Jason Derulo laisse un énorme pourboire au serveur d’un restaurant, il n’en croit pas ses yeux

Le chanteur américain Jason Derulo a dîné la semaine dernière dans un restaurant d’Omaha dans le Nebraska (État du Centre des Etats-Unis). L’interprète de « Whatcha Say » visiblement très satisfait du service, a offert un gros pourboire au serveur. Ce dernier n’en croyait pas ses yeux.





« Jason Derulo m’a donné un pourboire de 5000 dollars au restaurant Charleston à Omaha (ville la plus peuplée du Nebraska). Mon cœur bat très vite », a déclaré Jordan Schaffer dans une vidéo sur Tik Tok.





« Vous venez de payer un semestre à mon université »





Le serveur, très reconnaissant envers l’artiste, l’a remercié non sans lui préciser qu’il venait de payer une partie de ses frais de scolarité à l’université. « Salut Jason, merci. Vous venez de payer un semestre à mon université. Je ne peux pas vous remercier assez. J’espère que vous et votre famille passerez un merveilleux moment à Omaha.





Et j’espère que vous nous reverrez. Merci beaucoup », a déclaré Jordan Schaffer. Selon le site People qui rapporté l’information, Jason Derulo a réglé une facture de moins de 800 dollars, mais il a laissé 5.795.99 dollars au serveur comme pourboire.