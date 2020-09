Vanessa Bryant accusée par sa mère de l’avoir jetée à la rue après la mort de Kobe, elle réplique

La mere de Vanessa Bryant l'accuse dans les médias

Le sort s’acharne sur Vanessa Bryant. Après avoir perdu son mari Kobe et sa fille Gigi dans un tragique accident d’hélicoptère en janvier dernier, la femme doit faire face aux accusations de sa propre mère dans les médias. La veuve a d’ailleurs souhaité faire une mise au point concernant les déclarations de sa mère, rapporte le magazine Voici.





Dans une interview accordée à l’émission El Gordo y la Flaca, diffusée sur la chaîne américaine Univision, la mère de Vanessa Bryant a fait des révélations exclusives sur sa relation avec sa fille depuis la mort de Kobe. Sofia Laine avait notamment expliqué: “Vanessa m’a dit ‘tu dois quitter cette maison’ elle m’a aussi demandé la voiture, et elle la voulait tout de suite.”





Mise au point





Des propos qui ont choqué la veuve de Kobe Bryant. La femme a donc décidé d’envoyer un communiqué à la chaîne afin de mettre les choses au clair. “Mon mari et ma fille sont décédés brutalement, et pourtant ma mère a l’audace de faire une interview télévisée en parlant négativement de moi tout en versant des larmes pour une voiture et une maison qui n’étaient pas à son nom”, a déclaré Vanessa Bryant.





Elle a ensuite accusé sa maman d’essayer de s’attirer la sympathie du public en détournant la vérité. “Elle a enlevé tous ses bijoux, elle a vidé l’appartement que j’avais fourni et caché les meubles pour donner l’impression qu’elle n’a pas d’aide de ma part. Mon mari et moi l’avons soutenue financièrement au cours des vingt dernières années et je continue de le faire, et cela vient en supplément de sa pension alimentaire.”





Déception