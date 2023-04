Violences sexuelles : Gérard Depardieu accusé par 13 femmes qui témoignent dans Mediapart

Gérard Depardieu « dément formellement l’ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale », à travers la voix de ses avocats. Dans les colonnes de Mediapart, treize femmes accusent l’acteur français de violences sexuelles. Déjà mis en examen depuis décembre 2020 après la plainte de Charlotte Arnould qui l’accuse de viols et agressions sexuelles, le monstre du cinéma fait donc face à de nouvelles dénonciations. Si aucune de cette dizaine de femmes n’a porté plainte, trois ont néanmoins apporté leur témoignage à la justice, précise le site d’investigation.





« Sans prévenir, Gérard Depardieu a mis sa main sous ma robe, j’ai senti ses doigts essayer de se faufiler pour atteindre ma culotte, témoigne alors l’une d’elles, affirmant avoir « repoussé sa main ». « Mais il a continué, il est devenu agressif, il a essayé d’écarter ma culotte et de me doigter : j’ai compris qu’il ne jouait pas son personnage. Si je ne l’avais pas arrêté, il aurait réussi », poursuit-elle.