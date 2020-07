Will Smith insulte 50 Cent dans un violent clash par message

Clash entre Will Smith et 50 Cent

Récemment, une révélation concernant le couple Smith a fait grand bruit. L’épouse de Will Smith a avoué avoir entretenu une relation extra-conjugale avec August Alsina, alors qu’elle était mariée à l’acteur de Men in Black. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés. 50 Cent a même publié un échange violent entre lui et Will Smith par message à ce sujet.





Jada Pinkett Smith avait toujours nié avoir entretenu une relation extra-conjugale avec le rappeur August Alsina. Mais dans son émission Red Table Talk, diffusée sur Facebook, la femme de Will Smith a fini par avouer qu’elle avait trompé Will Smith pendant que le couple faisait une pause: “Il y a quatre ans et demi, j’ai entamé une relation amicale avec August Alsina et nous sommes devenus de très, très bons amis. Et tout a commencé avec lui parce qu'il avait besoin d’aide et je voulais l’aider avec sa santé, son état mental. (...) Nous avions rompu. Nous avions décidé de nous séparer pour un moment”, a-t-elle expliqué.





Violent clash

Sur les réseaux sociaux, 50 Cent a publié une conversation qu’il a eue avec Will Smith après cette annonce. Dans les messages, Will Smith s’emporte face au rappeur qui prend de ses nouvelles. “Mais pourquoi t’a-t-elle dit ça dans une émission, pour que tout le monde le voit?”, lui demande 50 Cent. “Nous avions rompu, alors elle a fait sa vie et j’ai fait la mienne”, répond Will Smith. Le rappeur poursuit: “Et Jada a dit qu’elle seule pouvait autoriser quelqu’un à lui exploser le derrière”. Cette remarque a fait sortir Will Smith de ses gonds. L’acteur répond: “Va te faire f****e, 50.”