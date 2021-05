Zoom sur Gabon Productions, le photographe de Serigne Mountakha Mbacké

Mountakha Ndiaye , patron de Gabon Production

« Gabon Productions », c’est la signature que l’on voit sur les derniers clichés du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. De belles images qui ont alimenté les conversations sur les réseaux sociaux tout au long du mois de Ramadan. Ces photos sont l’œuvre de Serigne Mountakha Ndiaye, propriétaire de Gabon Productions. Dans une interview exclusive, l’ancien pensionnaire des daaras se laisser découvrir sur Seneweb.





« Serigne Mountakha m’a offert mon premier appareil photo »...





Retraçant son parcours, Serigne Mountakha Ndiaye révèle qu’il a été confié à Serigne Mountakha Mbacké depuis son plus jeune âge. “C’est dans la maison du Khalife Général que j’ai grandi. J’ai étudié le coran dans les daaras grâce à son soutien et pu mémoriser le coran à Darou Tanzil. C’est par la suite que je suis allé dans une zone située derrière Mbacké pour perfectionner mon apprentissage. J’allais aussi aux champs en dehors de mes heures de cours. Finalement, en grandissant, le Khalife a décidé de m’amener à Darou Minane et j’y suis toujours”.





Quant à la photographie, Mountakha Ndiaye explique que c’est une passion qu’il a depuis l’enfance. “Je n’ai jamais appris la photographie, je m’amusais juste avec. C’est sur ces entrefaites que Serigne Mountakha Mbacké m’a offert mon premier appareil photo de marque Nikon. Je m’amusais à prendre des photos de la famille, juste par passion. Au fil du temps, je suis devenu le caméraman et le photographe de la maison. Je suis autodidacte ».





Il ajoute également qu’au fur à mesure qu’il évoluait dans la photographie, il couvrait les événements qui concernaient le Khalife général des mourides et guidait les médias qui venaient dans sa demeure. Finalement il a mis sur pied Gabon Productions vers 2015.





Le choix de l’appellation s’explique par le fait que Mountakha est né au Gabon et on l’appelait Mountakha Gabon.





« J’étais heureux de voir l’engouement des internautes »...









Après plusieurs années auprès de Serigne Mountakha Mbacké et à faire de la photographie, Mountakha Ndiaye s’est fait connaître grâce aux clichés publiés sur sa page Gabon Productions durant le mois de ramadan. Pourtant il avait l’habitude de prendre le Khalife en photos, mais il évitait de les publier.





« Les images que j’ai prises du Khalife général ont rendu heureux beaucoup de personnes. Car elles sont nombreuses à avoir voulu voir Serigne Mountakha Mbacké. Le public les a accueillies avec joie et nous avons continué sur la même lancée. Tout est arrivé grâce à sa bénédiction», explique Mountakha.





« J’ai été heureux de voir l’engouement des internautes sur mon travail à travers les partages et commentaires. Nous essayerons encore de mieux les satisfaire », dit-il.









Issu des daaras et fier ...





Gabon Productions n’est pas la seule entreprise de Mountakha Ndiaye. Il est également propriétaire du site internet Académie Minane.





Il fait savoir que « ce n’est pas parce qu’on est issu d’un Daara que l’on ne doit pas avoir de connaissances dans d’autres secteurs. Je suis content d’être issu des Daaras et d’avoir appliqué les leçons de Serigne Mountakha Mbacké ».





S’exprimant sur ses activités et la tournure actuelle de sa carrière, Serigne Mountakha Ndiaye se dit ravi.