24ème assemblée du HCDS : "Les questions de genre sont souvent abordées mais pas dans le bon sens", (Innocence Ntap Ndiaye)

Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) accorde une attention particulière à la question du genre et à la réduction des inégalités dans le monde du travail.





Lors de sa 24ème assemblée plénière sur le thème : "Partage des résultats de la 109ème conférence internationale du travail", la présidente du Hcds, Innocence Ntap Ndiaye a déploré la manière dont la question du genre est traitée dans certaines instances.





"Les questions de genre sont souvent abordées mais pas dans le bon sens. On pense que le genre c'est de dire il faut que les femmes occupent des postes de responsabilités etc. Le vrai débat n'est pas posé de façon scientifique. Nous sommes des femmes, nous sommes dans des milieux où il y a beaucoup d'hommes. La revendication des femmes devrait porter sur la capacitation des femmes à défendre leur propre droit mais pas compter sur d'autres personnes pour venir défendre nos droits", a assuré Mme Ndiaye.





A l'en croire, les femmes ont plus besoin d'être outillées.





"Elles doivent accepter de s'ouvrir. Mais beaucoup de femmes pensent que c'est le combat dans le verbe qui fait marcher les choses. Je ne suis pas dans les quotas qui disent tant d'hommes, tant de femmes. Une femme peut faire dix hommes, on dit "jiggeen bou matt goor et non jigeen bou mann goor". Car ce n'est pas possible. Dans notre mental, on doit pouvoir aborder la question du genre dans le bon sens. Que cela ne soit pas un combat homme-femme mais plutôt que la femme se bat pour occuper la place qui est sienne dans la société", indique-t-elle.





Au cours de l'assemblée, deux rapports sur l'employabilité des jeunes et sur les entreprises en difficultés ont été présentées. Aussi, un guide sur les bonnes pratiques du Dialogue Social sera aussi édité.

D'ailleurs, Innocence Ntap Ndiaye précise que pour les pays de l'Afrique francophone, le Sénégal a une longueur d'avance sur le dialogue social.