3e mandat, arrestations, processus électoral : Les exigences de la Conférence des Leaders de YEWWI au Président Macky Sall

La Conférence des Leaders de YEWWI SENEGAL exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et l’arrêt de la "politique anachronique de répression".





"Dans cette même lancée, la Conférence des Leaders de YEWWI SENEGAL exige du Président Macky SALL une déclaration immédiate consacrant son engagement à ne pas solliciter un troisième mandat inconstitutionnel, illégal et immoral et prend le peuple sénégalais à témoin en cas de refus de ce dernier de se conformer à cette disposition constitutionnelle majeure : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs »", lit-on dans un communiqué.





La Conférence des Leaders de YEWWI SENEGAL rappelle que le Président Macky Sall avait publiquement déclaré qu'il n'allait pas se présenter pour la troisième fois à l’élection présidentielle.





Elle affirme : "Il convient donc pour lui de respecter cet engagement. Cette déclaration devra contribuer à apaiser le climat politique déjà très tendu en perspective de l’élection présidentielle de 2024. La Conférence des Leaders de YEWWI SENEGAL lance un appel au Président Macky Sall en faveur d’une concertation de toutes les forces vives de la nation sur le processus électoral et la tenue de l’élection présidentielle de 2024. Cette concertation inclusive, urgente et nécessaire doit se faire sans délai et sans calculs opportunistes".





Ainsi, la coalition YEWWI SENEGAL s'engagera à barrer la route au Président Macky Sall dans sa volonté de déposer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.