3e mandat : Me Oumar Youm réplique à Mimi Touré

Oumar Youm apporte la réplique à Aminata Toure

Le président du groupe parlementaire BBY, Me Oumar Youm, n’a pas tardé à répliquer à Mimi Touré. La députée non-inscrite avait révélé, dans un tweet, avoir évoqué la question du 3e mandat avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, au cours d’un dîner.