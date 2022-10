66ème congrès de l'UIA/Gouvernance des ressources minières, systèmes judiciaires au menu des débats

Pour la première fois, le congrès de l'Union internationale des avocats (IUA) se tient en Afrique subsaharienne.





La gouvernance des ressources minières et énergétiques et l'efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires sont les deux thématiques sur lesquels plus de 2000 membres répartis dans 110 pays, vont plancher durant cinq jours.





Cette rencontre, présidée par le Président Macky Sall, offre l’opportunité aux différents participants d’établir les liens et d’analyser les deux sujets d’actualité.





Pour le président de l’UIA, ces assises n’ont pas pour objectifs de ’’faire des recommandations à tel ou tel autre gouvernement, ni de s’immiscer dans des affaires internes des pays’’, mais plutôt d’échanger des informations.