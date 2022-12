À 24 heures du grand oral d’Amadou Ba : Souleymane Ndéné Ndiaye raconte le stress de la Déclaration de politique générale

DPG d

Le Premier ministre Amadou Ba va faire sa Déclaration de Politique Générale (DPG), ce lundi 12 décembre 2022, devant les députés à l’Assemblée nationale. Un exercice fastidieux que Souleymane Ndéné Ndiaye, alors Premier ministre entre 2009 et 2012 sous le régime d’Abdoulaye Wade a eu à effectuer. Un exercice « stressant dans la préparation » et fait « sous la contrainte du budget, de la disponibilité du budget », dira l’ancien Pm au micro de Babacar Fall dans l’émission « Grand Jury ».





« La DPG est préparée par le Premier ministre et ses conseillers, également en relation avec tous les ministres sectoriels. Parce que comme son nom l’indique, c’est une déclaration de Politique Générale. Il touche à tous les secteurs, il doit parler de tout. Donc, chaque ministre envoie une contribution qui va être la synthèse de ce qui va se faire pendant le mandat », a-t-il expliqué.





Revenant sur la forme, Souleymane Ndéné Ndiaye souligne avoir reçu l'aide de professeurs de français, de son ami le défunt Alioune Badara Cissé, etc.





«Maintenant, il y a beaucoup d’aspects, l’orthographe des textes, la grammaire des textes, le français même du texte qu’il faudra soigner pour cela. (…) Il y a beaucoup de stress dans la préparation, il y a des parties qu’il faut enlever parce qu’il y a des répétitions dans le texte avec un grand esprit de synthèse et une vue d’ensemble sur l’ensemble des secteurs d’activité du gouvernement. Une fois à l’intérieur de l’hémicycle, il faut être dans l’ambiance. Quand on est acteur, on a un comportement différent du comportement du spectateur », révèle l’avocat proche du président Macky Sall.





La contrainte du budget dans l’applicabilité…