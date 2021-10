A l’attention des camarades de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar de la commune de Grand-Yoff

Chères et chers camarades,





Cela fait maintenant 13 ans que j’ai l'honneur et le privilège d'être engagé au sein de l’APR. Mon engagement au sein du parti a connu des déclinaisons diverses : d'abord au sein de la COJER où j’ai pu, entre autres, initier les universités républicaines, puis comme partie prenante de chantiers structurants comme la mise en place de la convergence des cadres républicains, il y a déjà 12 ans de cela.





Au plan politique, j’ai eu l’honneur d’être associé, à vos côtés, à tous les combats en tant que coordonnateur du comité électoral de Grand-Yoff pour les locales de 2014, le référendum de 2016, les législatives de 2017 et tout dernièrement, la présidentielle de 2019. Lors de chacun de ces rendez-vous, les leaders de la mouvance présidentielle que vous êtes ont toujours su se retrouver sur l’essentiel et créer une dynamique unitaire de conquête. Cette réalité s’est retrouvée dans les urnes ; dans cette commune prétendument imprenable, nous sommes allés à la rencontre des électeurs et avons puissamment progressé, scrutin après scrutin, jusqu’à l’éclatante victoire de 2019.





Chers camarades, nous nous dirigeons vers un scrutin très important pour notre coalition. En effet, les élections municipales de janvier 2022 auront, quelque part, valeur de test quant à notre capacité à continuer à matérialiser la promesse enthousiasmante du « Benno ».





C’est dans ce contexte, et prenant la pleine mesure des extraordinaires défis qui se dressent sur notre route au sein de notre commune, que j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à la mairie de Grand-Yoff.





Une candidature sous la bannière du « nous » plus que du « je ». Car j’ai, chevillée au corps, la conviction selon laquelle c’est dans notre intelligence collective que se trouve la solution. C’est donc avec comme socles l’APR, Benno, la majorité présidentielle au sens large mais aussi des individualités remarquables de la commune que je souhaiterais porter un puissant projet transformationnel pour notre commune.





Un autre Grand-Yoff est possible, il est même à portée de main.





Je sais pouvoir compter sur cette dynamique unitaire qui a été le secret de nos victoires passées pour enfin réaliser cette alternance locale que nous appelons tous de nos voeux. J’espère pouvoir m’entretenir rapidement avec chacun d’entre vous pour définir les contours opérationnels de cette équipe victorieuse qui, dans les règles de la discipline proactive, nous permettra de porter les couleurs de notre coalition dans les joutes à venir.





Avec mes sentiments fraternels.