Abdou Latif Coulibaly : "Il en est arrivé à un point tel que le changement est inévitable"

Le ministre porte-parole de la présidence, Abdou Latif Coulibaly, assure le service après-vente, suite à la dissolution, par le président de la République, du gouvernement. Il a livré, sur le plateau de la télévision nationale, les raisons qui ont sous-tendues cette décision présidentielle.





"Dans une action, quand on la conduit, il y a évidemment une évaluation post, une évaluation à mi-chemin et une évaluation lorsqu’on a fini. Je pense que le chef de l’Etat n’a pas manqué, dans la conduite des politiques publiques, de faire des évaluations avec plusieurs méthodes et plusieurs observations", a-t-il expliqué.





"Il en est arrivé à un point tel que le changement est inévitable et que ce sont des changements qui postulent du progrès et des changements qui apportent la qualité, le progrès et la performance", confie-t-il.