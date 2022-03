Abdou Latif Coulibaly : "Pourquoi Macky Sall a pris l’initiative d’appeler Poutine"

Latif Coulibaly sur l'appel de Macky Sall à Poutine

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, par ailleurs Président en exercice de l’Union africaine, s’est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Invité du "Jury du dimanche" sur iRadio, ce 13 mars, le secrétaire général du gouvernement, Abdoul Latif Coulibaly, est revenu sur les motivations de cet appel. "On a analysé les conséquences de cette guerre pendante et, au nom de l’Afrique, le président de la République a pris la responsabilité sur lui d’appeler Poutine. Cet appel, le président russe l’a reçu avec enthousiasme. Les deux ont parlé plus d’une trentaine de minutes au téléphone. Le président Macky Sall a expliqué, au nom de tous les pays du Tiers-monde, en particulier l’Afrique, les conséquences qu’ils allaient subir de cette guerre", a-t-il expliqué.





Selon lui, le président Sall a demandé à Poutine de prendre en compte cette situation. "Il va le faire où il ne va pas le faire, en tout cas, il fallait, au président de l’Union africaine, prendre cette initiative", précise-t-il.





Poursuivant, Abdoulaye Coulibaly a rappelé que Macky Sall a sollicité un cessez-le-feu durable à Poutine. "Sinon, quel serait le sens de son appel ? Le président n'allait jamais appelé Poutine, s’il savait qu’il ne demandait pas un cessez-le-feu. Et il aurait bien souhaité que cet appel suffise pour que le président russe comprenne l’enjeu et la nécessité d’arrêter", a-t-il déclaré.