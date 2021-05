Abdou Mbow : «Les gens doivent arrêter de faire des commérages et se préparer à aller aux élections»

Intervenant sur iRadio, l’honorable député Abdou Mbow s’est prononcé sur la date des élections locales et législatives actée par le chef de l’Etat Macky Sall. «Les gens doivent arrêter de faire des commérages et se préparer à aller aux élections ».De son point de vue, il n’y a plus d’obstacle, car «le fichier électoral a été audité. Je pense qu’il n’y a même plus de fossiles, parce qu’ils ont toujours cherché des fossiles pour ne pas aller aux élections. Donc, aujourd’hui que la date est fixée, je pense que tout le monde doit aller se préparer pour les élections».