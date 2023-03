Abdoul Mbaye : comment garder les avantages du franc CFA sans ses inconvénients

Ne comptez pas sur l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye pour plaider une sortie des pays de l’UEMOA du franc CFA. Dans un entretien paru ce lundi dans Wal fadjri le candidat à la présidentielle de 2024 prône une réforme de cette monnaie plutôt que sa suppression. Il appelle des ajustements à trois niveaux : le changement de la dénomination «CFA», la suppression de la garantie assurée par la France et le recours à un panier de devises pour déterminer le taux de change.



«Le changement de dénomination n’apporte certes aucune plus-value technique, mais il est important pour satisfaire une demande insistante des populations de la zone monétaire qui y voient un pas supplémentaire de souveraineté et de dignité», justifie l’ancien chef du gouvernement.



À propos de la garantie apportée par la France, Abdoul Mbaye croit savoir qu’elle «n’a de sens que si l’on accepte que la BCEAO serait incompétente pour assurer la gestion de la monnaie qu’elle émet, ce qui est loin d’être le cas».