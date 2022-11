Abdoul Mbaye : « Il faut mettre le Sénégal en austérité »

Abdoul Mbaye prône l'austérité pour le Sénégal

« Il faut mettre le Sénégal en austérité ». Les propos sont de l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye. « Ce n’est pas la peine de faire comme si tout allait bien. Parce que tout ne va bien et rien ne va bien d’ailleurs », ajoute l’opposant, invité du Grand jury, dimanche sur Rfm.





Selon le président du Parti Act, le régime du président Macky Sall par de mauvaises stratégies et des « dépenses qui n’ont aucun sens », a mis le Sénégal dans une impasse d’endettement, une impasse budgétaire par le déficit et même une impasse de paiement extérieur. « Un pays comme le Sénégal, qui présente un budget comme on le fait en 2023, c’est un pays qui doit mettre en œuvre un budget d’austérité », renchérit-il.





Abdoul Mbaye est conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvent les Sénégalais avec la hausse généralisée des prix. Il prône donc une austérité ciblée. « Au moins sur le train de vie de l’Etat. On n’aperçoit ça nulle part sur le budget de l’Etat. Le parc automobile explose, les recrutements explosent, les salaires explosent », regrette-t-il.





Abdoul Mbaye qui se souvient de son passage à la primature où, dit-il, il y avait beaucoup de contrôle se demande si aujourd’hui il y a contrôle sur la consommation d’essence, sur les voyages en première classe…