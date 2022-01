Abdoulaye Timbo : « J’appelle les citoyens à sortir massivement sacrifier au vote »

Abdoulaye Timbo, Maire sortant de Pikine

Après plus de deux heures de vote, ce n’est pas encore le grand rush dans les centres et bureaux de vote. A Pikine, le maire sortant, Abdoulaye Timbo qui a voté à l’école 8 de la commune de Pikine Est, a constaté un taux de participation assez faible pour le moment et lance un appel aux citoyens.





« Comme tout bon citoyen, je viens d’effectuer mon vote à l’école Pikine 8. Dans l’ensemble le vote se passe normalement. Tout se passe très bien dans le calme, la sérénité et dans le respect. Il ne m'a été signalé nulle part dans le département de Pikine un manquement dans le déroulement du scrutin. On espère que cela continuera ainsi et que le choix des citoyens sera respecté », a déclaré Abdoulaye Timbo.