Accident de Kaffrine : L'APR encourage l'État à intensifier la prise en charge rapide des questions liées à la sécurité routière

L'Alliance pour la République (APR, pouvoir) suspend toutes ses activités politiques au Sénégal et dans la diaspora, pendant la durée du deuil national (3 jours), suite au terrible accident survenu sur la route de Kaffrine.



Dans un communiqué signé par le porte-parole national adjoint Abdou Mbow, l'APR "encourage le gouvernement à intensifier la prise en charge rapide des questions liées à la sécurité routière et à mettre en œuvre avec célérité les mécanismes de solidarité requis pour atténuer la douleur des familles des victimes".



En outre, le parti présidentiel rappelle aux acteurs politiques, à la société civile, à la presse nationale et internationale et au corps social tout entier que "ces moments doivent constituer, dans un élan collectif national, un temps de recueillement, d'introspection et de concorde autour de l'essentiel".