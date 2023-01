Accident de Kaffrine : Me Wade et Karim remettent de l’argent aux victimes

Une délégation du PDS s’est rendue au chevet des blessés de l’accident de Kaffrine à l’hôpital Thierno Birahim Ndao de la localité. Celle-ci était dirigée par le député Lamine Thiam.



D’après Vox Populi, qui donne l’information, les libéraux ont été reçus par le directeur de l’établissement de santé, le médecin chef de région et le représentant du président du Conseil départemental. Le journal rapporte que Lamine Thiam et ses frères de parti ont présenté leurs condoléances et remis une enveloppe d’argent au nom des deux principaux responsables du PDS, Abdoulaye Wade et son fils, Karim Wade.



Des prières ont été formulées à la mémoire des victimes décédées et pour le rétablissement des blessés.



L’accident de Kaffrine a fait 41 mort et 99 blessé, selon le dernier décompte officiel.