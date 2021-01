Accords de pêche : Le président de l'Aprapam rectifie les chiffres de Macky Sall

Les propos tenus par le Président de la République Macky Sall lors de son face-à-face avec la presse n'ont pas laissé Gaoussou Guèye indifférent.Le président de l’Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de Pêche Artisanale de Mbour (Aprapam) rectifie les chiffres avancés par Macky Sall.Au lieu de 33 bateaux comme indiqué par le président de la République, Gaoussou Guèye affirme que sans le protocole de l'accord de peche avec l'Union européenne c'est plutôt 45 bateaux.Dans son discours le Président Macky Sall avait aussi souligné ne pas connaître le merlu."Je rappelle que le merlu noir est pêché à Kayar et au Nord. On l'appelle communément 'Banana' chez nous. Il est consommé par certains Sénégalais. Il ne s'agit pas d'avoir un thiebou thon. Le problème est de voir comment développer une pêche thonière au Sénégal qui va renforcer l'économie de notre pays, assurer la durabilité de la ressource et créer des emplois", recadre Gaousou Gueye.