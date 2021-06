Accueil de Macky Sall : La grande déception des responsables de BBY à Dahra

La grande déception des responsables de BBY à Dahra

De retour de sa tournée économique effectuée dans le Nord du pays, le président Macky Sall et son cortège sont passés hier samedi par les communes de Linguère et de Dahra avant de rallier Dakar. Le chef de l'État a été accueilli à Linguère par le maire Aly Ngouille et une foule nombreuse.





Forcé de descendre et de s’adresser à la foule, Macky Sall a promis de recevoir tous les responsables de Benno Book Yakaar à Dakar, de renforcer les réseaux hydroélectriques et de construire des pistes de productions pour désenclaver davantage le Djoloff.