Accusation de Souleymane Sow à leur leader : La réplique cinglante des partisans d’Abdoulaye Daouda Diallo

Les Locales 2022 sont parties pour être des échéances tendues. A quelques semaines des joutes, les leaders des localités se crêpent le chignon un peu partout. C’est le cas à Boké Dialloubé, fief d’Abdoulaye Daouda Diallo, actuel Maire, et Souleymane Mamadou Sow, candidat de Wallu Senegaal dans cette commune.





Ce dernier, lors d’une conférence de presse, accusait le ministre des Finances et du Budget de tentatives de corruption pour rendre sa liste forclose. Les partisans du maire de Boké Dialloubé ont répliqué dans une déclaration.





‘’Nous venons de suivre la conférence de presse de monsieur Souleymane Mamadou Sow qui a agi avec une violence verbale inouïe à l’égard du ministre des Finances et du Budget, par ailleurs Maire de la commune de Boké Dialloubé. Nous venons, à travers ce message, éclaircir la lanterne des Sénégalais des motivations réelles de cet homme banni, honni et rejeté par sa famille, sa localité et ses amis’’, a lancé Aboubacry Diallo, Député de la diaspora Amérique-Océanie et ses amis de Génération Apr de Boké Dialloubé.





Ces derniers d’ajouter : ‘’Nous lui demandons de nous donner sa vraie identité ; ce qui témoigne de sa sournoiserie notoire. Pour preuve, ce monsieur détient plusieurs états civils, à savoir Souleymane Mamadou Sow de naissance, ensuite Souleymane Sow et Souleymane Boubou Sow. D’autres accusations infondées et maladroites à mettre sur le compte d’un égaré, malheureux, en perte de vitesse et de mémoire, qualifiant le ministre des Finances de n’avoir pas pu joindre les deux bouts avant l’avènement du président Macky Sall.’’





Dans cette commune, il ne reste que la liste Bby avec Abdoulaye Daouda Diallo et Wallù Senegaal avec Souleymane Sow. Car celles de Yewwi Askan Wi et de la République des valeurs ont été rejetées par l’autorité préfectorale.