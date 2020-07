Adji Mergane Kanouté : «Les insultes de Cissé Lô ont écœuré toutes les femmes»

Les injures proférées par le désormais ex-vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô, et qui lui ont valu son exclusion de l’Apr et du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ont heurté toute la gent féminine au Sénégal. C’est du moins le sentiment de la députée Adji Mergane Kanouté.





«Les insultes de mère ont touché et écœuré toutes les femmes du Sénégal, et même les hommes car la relation mère-enfant est amour comme le définit si bien Freud», dit-elle.







Néanmoins, Adji Mergane Kanouté pense que Moustapha Cissé Lô n’était pas dans son état normal quand il proférait ces injures et pour cette raison, il mérite une certaine clémence.





«Si au moment où il a tenu de tels propos diffamatoires à l’encontre d’honnêtes citoyens sénégalais, il n’était pas maître de lui-même, je crois qu’il mérite la clémence dans ce cas», renchérit-elle.





Elle ajoute : «Il paraîtrait que l’honorable député Moustapha Cissé Lô est malade et même interné. Et si tel est le cas, il peut bénéficier de ‘circonstances atténuantes’ de la part de toutes ces personnes qui se sont senties diffamées et atteintes dans leur dignité».