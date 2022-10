Affaire 2stv-Tfm : Mamoudou Ibra Kane lance un appel à El Hadj Ndiaye et Youssou Ndour

Le patron du groupe E-media est entré en jeu dans l’affaire du présumé vol de fréquence opposant El Hadj Ndiaye à Ndiaga Ndour. Dans un post sur sa page Facebook, Mamoudou Ibra Kane estime que les deux chaînes de télévision sont des « piliers importants de l’audiovisuel ». De fait, il convie ses « grands frères El Hadj Ndiaye et Youssou Ndour » au dialogue.



Pour Mamoudou Ibra Kane, les deux anciens Chefs d’Etat, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf ont donné une « belle leçon d’élégance républicaine, démocratique, sociale et patriotique ». Le journaliste considère qu’au Sénégal, l’heure « est de rassembler nos poussins à l’abri des milans ».



Rappelons que, Ndiaga Ndour, le petit-frère du patron du groupe Futur Média a été arrêté puis libéré mardi dernier pour non-respect de son contrôle judiciaire.