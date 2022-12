Affaire Amy Ndiaye Gniby : Une initiative vise à inscrire Massata Samb et Mamadou Niang sur la liste des terroristes islamistes

Charlotte Seck veut internationaliser la plainte

L’affaire Amy Ndiaye Gniby prend une nouvelle tournure. Après l’entrée en action du Procureur de la République, c’est au tour de la chargée de plaidoyer pour les droits humains basée en France d’internationaliser la plainte. Charlotte Seck, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a lancé une initiative pour inscrire les deux parlementaires sur la “liste internationale pour les terroristes islamistes et extrémistes susceptibles de commettre une agression ou un acte terroriste”.





« Votre place Mamadou Niang et Massata Samb est bien sur la liste des personnes ayant déjà commis ou susceptibles de commettre un acte terroriste lié à l’extrémisme religieux, explique-t-elle dans un communiqué. Réfléchissez à deux fois lorsque vous voudrez frapper une femme à nouveau surtout dans l’enceinte de l’hémicycle ! Vous l’ignorez peut-être mais il n’y a pas de frontières dans ce monde lorsqu’il s’agit d’arrêter des terroristes. Peu importe où vous vous cachez ! Et surtout priez votre marabout comme il est votre dieu afin qu’il n’arrive rien à l’enfant d’Amy Ndiaye Gniby car nous ne pardonnerons pas un meurtre »,.