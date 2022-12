Affaire Amy Ndiaye : Idy réagit

Idrissa Seck, allié de Macky Sall, condamne l'agression de la députée Amy Ndiaye. Le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), dans un court texte publié sur les réseaux sociaux, dit bannir toute sorte de violence, de quelque bord que ce soit. "Quelles que soient nos divergences, que nous ayons été heurtés ou blessés dans ce que nous avons de plus cher et de sacré, rien ne justifie la violence et plus particulièrement la violence envers les femmes", a écrit le président du parti Rewmi.



Repris par les Echos, il a tenu à rappeler que l'Assemblée nationale, tout comme le CESE, sont faits "pour représenter dignement le peuple sénégalais." Avant de conclure : "ne l'oublions pas. La démocratie au Sénégal est le modèle de référence africain et nous tous devrions contribuer à le préserver".