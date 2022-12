Affaire Amy Ndiaye : Le PUR va demander une contre-expertise du certificat d'hospitalisation

Le PUR va demander une contre-expertise du certificat d'hospitalisation

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été inculpés pour coups et blessures et menace de mort sur leur collègue Amy Ndiaye. Ceci après une altercation qui s'est produite le 2 décembre dernier au sein de l'Assemblée nationale.





Deux jours après cet incident, il a été révélé que la députée-maire de Gniby était enceinte. En atteste le certificat d'hospitalisation qui s'est retrouvé sur la place publique. Une révélation qui vient en rajouter une couche à cette affaire.





Mais pour les membres du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR), formation politique dont sont membres les députés incriminés, cette information ne passe pas. "Nous allons demander une contre-expertise de ce certificat d'hospitalisation", a fait savoir Cheikh Tidiane Youm, lors du point de presse de la coalition Yewwi Askan Wi tenu ce mercredi 28 décembre.





Ce dernier estime que ses "camarades ne devraient pas être condamnés sur du faux et d'aucuns disent que la dame ne serait pas enceinte". Cheikh Tidiane Youm en veut pour "illustration l'affaire Adji Sarr".