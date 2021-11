Affaire Barthelémy Dias : Zahra Iyane Thiam tire sur Alioune Tine

« C’est irresponsable de dire que je ne répondrai plus à la justice. Ceux qui tiennent ce pays en otage, ce sont ces gens qui ne disent pas la vérité aux Sénégalais. Je ne reconnais pas Alioune Tine. Il est parfois rouge, parfois noire. La raison qu’il avance n’est pas responsable. Il n’est pas du tout constant dans ses propos. Pourquoi il demande le renvoi des élections simplement parce qu’un repris de justice présumé refuse de répondre de ses actes? ». L’avis est du ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire.





Invité de la 2STV, Zahra Iyane Thiam note « une manipulation notoire de la population. Ils sont en train d’utiliser des actions en justice pour jeter l’opprobre sur ce secteur qui pourtant fait son travail comme il se doit. Heureusement que les plus avisés ont compris. Des leaders de la coalition BBY sont pourtant convoqués. Et toutes les fois ils ne demandent pas à la population de sortir et ne les incitent pas à ''brûler'' le pays ».





En effet, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakar à la mairie des Sicap-Liberté estime que pour quelqu’un qui a interjeté appel depuis le mois de juillet, il est incompréhensible de revenir dire qu’on a été convoqué simplement parce qu’on est candidat à la mairie de Dakar.





A l’en croire, le pouvoir exécutif et celui judiciaire sont séparés. C’est la justice qui décide de son fonctionnement. On ne peut pas en tant qu'acteurs politiques dire que c’est de cette manière qu’on sera jugé. La justice a son temps. Les actions en justice différent, le flagrant délit, le correctionnel et le criminel ne se traitent pas de la même manière.