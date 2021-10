Affaire contre Ousmane Sonko: L'Apr «apporte son soutien à Doudou Ka qui a été lâchement attaqué»

"L'Alliance Pour la République condamne fermement les incidents survenus tout dernièrement à Ziguinchor. Elle dénonce également, les sorties intempestives de certains leaders de l'opposition particulièrement ceux de Yewwi askan wi dont l'objectif n'est autre que de jeter l'opprobre sur la majorité présidentielle», ont fait savoir les membres du parti au pouvoir. Ce suite aux violences notées entre le camp d’Ousmane Sonko et celui de Doudou Ka à Ziguinchor lundi dernier.

Selon eux, «toutes ces manœuvres s’inscrivent dans une entreprise de déstabilisation sciemment orchestrée à l'effet de justifier de futures violences postélectorales après leur prochain débâcle. Que de peine perdue! ».





Par ailleurs, indiquent-ils, dans le communiqué parcouru, l'Apr «apporte tout son soutien au camarade Doudou Ka qui a été lâchement attaqué jusque dans ses derniers retranchements». En sus, elle «affirme à cet effet, sa ferme volonté de combattre toute forme de violence ou de vandalisme nouveau crédo de l'opposition qui malheureusement, s’invite de plus en plus dans l'arène politique».

«Enfin, nous engageons tous les responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la République de rester sereins et de ne point céder à la provocation afin que notre pays comme à son habitude, puisse garantir des élections libres et transparentes pour le triomphe de notre démocratie », le Secrétaire exécutif national (Sen).