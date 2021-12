Affaire des « primes en liquide » : Pourquoi l’ancien ministre Claude Guéant a-t-il été incarcéré ?

De la place Beauvau à la prison de la Santé. Ce mercredi matin, Claude Guéant, ex-ministre de l’Intérieur et ancien secrétaire général de la présidence sous Nicolas Sarkozy, a été incarcéré en application de sa condamnation dans l’affaire des « primes en liquide » du ministère de l’Intérieur. « L’intéressé s’est présenté ce jour au service de l’exécution des peines du parquet de Paris et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-La-Santé », a indiqué en fin de matinée le parquet général de Paris dans un communiqué, confirmant une information de LCI.





Révocation du contrôle judiciaire



A l’origine, pourtant, l’ancien homme fort de la présidence Sarkozy, n’aurait pas dû aller en détention. Condamné en 2017 à deux ans de prison dont un an avec sursis – une peine validée par la Cour de cassation – Claude Guéant bénéficiait jusqu’à présent d’un aménagement de peine, comme le permet la loi lorsque celles-ci sont inférieures à deux ans. Mais le 9 novembre, la cour d’appel de Paris a révoqué une partie de son sursis et de sa liberté conditionnelle, estimant qu’il ne réalisait pas les versements suffisants pour payer les dommages et intérêts et l’amende qui lui ont été infligés.





Claude Guéant a été condamné pour avoir puisé entre 2002 et 2004, alors qu’il était d’abord directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, entre 4.000 et 5.000 euros par mois en liquide dans une « caisse » destinée aux frais d’enquête et de surveillance des policiers. Outre la peine de prison, l’ancien ministre s’est vu infliger une amende de 75.000 euros d’amende ainsi que 210.000 euros de dommages et intérêts à payer solidairement avec les autres prévenus. Au total, selon des sources judiciaires, Claude Guéant ne se serait acquitté que de 36 % de sa dette, estimée à 190.000 euros.