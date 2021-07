Affaire des nervis : Dr Babacar Diop invite la police et la gendarmerie à prendre leurs responsabilités…

Dr Babacar Diop, FDS

Docteur Babacar Diop a rendu visite au militant du Pds Ndiaga Diaw, tabassé par des nervis qui accompagnaient le président Macky Sall lors de sa dernière visite à Thiès.





Le président du parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/Guelawaars, a dénoncé la présence de ces nervis qui agressent des personnes. «Je suis venu exprimer toute ma compassion, mon soutien et mes encouragements à mon frère Ndiaga, suite à cet incident malheureux qui s’est passé lors de la visite du chef de l'Etat Macky Sall à Thiès, mais aussi dénoncer la présence des nervis qui continuent d’agresser des personnes qui ne font qu’exercer un droit garanti par la Constitution du pays», a soutenu le Dr Babacar Diop.