Affaire Pape Alé Niang : La requête de Mactar Silla au président Macky Sall

Mactar Silla sur l'affaire Pape Alé Niang

L’ancien Directeur Général de la Rts, Matar Silla s’est prononcé sur l’emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang. Le Fondateur de Label Tv, et Label Radio implore le président de la République, Macky Sall d’user de ses pouvoirs pour faire libérer le journaliste Pape Alé Niang. « Je voudrais profiter de cette tribune pour demander en toute humilité, en toute sincérité avec tout le respect qu’il lui est dû, au président de la République, son excellence, Macky Sall d’user de tous ses pouvoirs, c’est lui qui est à la tête du Conseil Supérieur de la Magistrature, c’est lui, qui est aujourd’hui le père de la nation, lui demander de faire tout ce qui est possible pour que Pape Alé Niang puisse retrouver sa famille. J’estime que, c’est quelqu’un qui a joué un très grand rôle dans ce pays en termes d’information, d’accompagnement, d’informer juste et vrai, depuis de très longues années », a déclaré l’ancien Dg de la Rts dans l’émission Grand Jury de la Rfm.





«Il y a 48h, nous avons suivi une grande manifestation. Des journalistes de la première heure, des jeunes nouveaux, se sont retrouvés dans la rue. En cette année 2022, ce sont des choses que notre pays pourrait et devrait éviter. Nous avons toujours été cités en termes de professionnalisme et de démocratie comme un pays phare. Cette réputation, il nous faut la mériter au quotidien », a analysé le journaliste Mactar Silla au micro de notre confrère, Georges Déthié Diop.





Mactar Silla demande, par ailleurs l’intervention du tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored), pour régler ses genres de questions à l’avenir : « Je le connais depuis de très longues années, je sais que c’est un professionnel et que pour ces questions, quelquefois, lorsqu’il y a des difficultés qui se posent, le tribunal des pairs du Cored existe. Il y a des mécaniques qui existent et qui peuvent permettre de régler ce genre de questions ».