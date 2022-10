AFP : Alioune Sarr porté en triomphe par les responsables et militants de Foundiougne

L'ancien ministre du tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a réservé sa première sortie après son départ du gouvernement depuis le dernier remaniement aux militants et responsables de l’Alliance des Forces du Progrès du département de Foundiougne.







En effet, la structure départementale de l’AFP du département de Foundiougne a tenu à accueillir l'ancien ministre et haut responsable du parti progressiste, pour selon les responsables lui rendre hommage pour le travail remarquable accompli à la tête des différents départements ministériels que Alioune Sarr a eu à diriger pendant au moins une dizaine d’années au nom de son parti.Cette rencontre tenue à Passy à enregistré la présence des responsables de l'Afp des 17 communes du département de Foundiougne ainsi que de celles de l'honorable député Aliou KEBE de Nioro, de Babacar Diop responsable départemental de Guinguineo, de Mamadou Souke Ndiaye , responsable du département de Kaolack.





Les différents orateurs ont tenu à saluer la fidélité et l'engagement de Alioune Sarr au service du parti progressiste et du Sénégal, qu'ils considèrent comme une fierté pour tout le parti.





Pour les organisateurs, l'Afp après 23 ans d'existence doit se donner un nouveau souffle pour se repositionner dans le lanterneau politique national pour faire refonder l'espoir. A cet égard, Alioune Sarr présente selon eux tous les critères et qualités pour porter haut le flambeau de l'Afp: un homme d'état engagé, disposant d'une base politique solide et étant le seul responsable du parti à avoir un ancrage et une envergure nationale.