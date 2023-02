AFP : Des tensions entre Moustapha Niasse et Alioune Sarr ?

L’élection présidentielle, prévue en février 2024, suscite des appétits au sein de certains partis politiques. Convoitises qui sont souvent source de tensions, comme à l’Alliance des Forces de Progrès (AFP). “Il est normal qu’à la veille d’une échéance aussi importante, notre parti soit secoué par des remous”, concède Alioune Diouck, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, et porte-parole adjoint du parti, cité par Jeune Afrique. La source des tensions, à l’en croire, provient des ambitions présidentielles qu’il prête à Alioune Sarr : “Le parti lui a tout donné depuis 2012, lance-t-il. Il a été directeur d’une agence étatique, puis membre du gouvernement pendant près de dix ans. On n’imaginait pas qu’il allait poser des actes de défiance à l’égard de notre secrétaire général et de ses camarades de parti. C’est irresponsable et irrespectueux”.





Cette sortie donne plus d’écho aux récentes déclarations de Moustapha Niasse, le 11 février dernier, lors d’une rencontre avec le mouvement des femmes de l’AFP. “Il y a des gens qui ont commencé à sortir des affiches. Je ne suis pas au courant et je n’ai pas aussi participé à ça. Si quelqu’un veut défier Benno Bokk Yakaar ou l’AFP, il doit commencer par me défier”, avait fulminé l’ancien Président de l’Assemblée nationale, sans citer nommément Alioune Sarr.





Au sein du parti, beaucoup jugent que l’ancien ministre du Tourisme est le commanditaire des résolutions attribuées aux sections situées dans les départements de Kaolack et de Nioro. Résolutions qui plaident de rompre les amarres avec la majorité présidentielle pour une candidature estampillée AFP.





Interrogé par JA sur cette controverse, un des collaborateurs du maire de Notto Diobass indique que “Alioune Sarr n’a jusque-là pas dit qu’il serait candidat”. “Mais il n’a pas refusé non plus le plébiscite de ces sympathisants qui ne font que donner leur point de vue sur la marche du parti et ce qui devrait être son orientation, a-t-il toutefois précisé. Ce sont des militants qui ont voulu rendre hommage à l’homme politique qu’il est, et qui pensent qu’il est le mieux placé pour représenter le parti à la présidentielle”.