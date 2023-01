AFP : la section des Sicap favorable à une candidature du parti en 2024

Dans une récente sortie, le ministre des pêches Pape Sagna Mbaye, par ailleurs responsable progressiste, réputé très proche de Moustapha Niasse avait laissé entendre que l’AFP est favorable pour porter et soutenir la troisième candidature du Président Macky Sall en 2024. Même s’il a mis de l’eau dans son vin, pour soutenir que c’est son opinion personnelle, la contestation des responsables progressistes à la base s’amplifie de jour en jour.





Après les sorties musclées du Groupe de Réflexion qui regroupe plus de 400 responsables à la base de l’AFP c’est au tour de la section progressiste des Sicap , qui au terme d’une assemblée général tenue le mardi 17 janvier 2023, sous la présidence de Santy Agne ancien maire de ladite commune, a pris la décision souveraine de soutenir un candidat de l'AFP pour la présidentielle de 2024 et en exhortant les instances du parti à se réunir pour confirmer cet engagements pris en 2014 et réitérer en 2017 par la voix de Moustapha Niasse. Ainsi un PV est déjà établi et envoyé à la direction du parti, nous souffle –t-on. A noter, que les Sicap avec le Saloum sont les bastions les plus importantes de la formation de Moustapha Niasse.





Toutes ces déclarations se font les échos des responsables à la base de l’AFP qui demande depuis un certain temps à la direction du parti d’ouvrir dans les meilleurs délais une concertation large et inclusive entre les différentes sensibilités de l’Alliance des Forces du Progrès pour d’une part engager le processus de renouvellement des instances et l’organisation d’un congrès démocratique et ouvert tout en exigeant la mise en œuvre sans condition des délibérations des instances du parti notamment la décision collective et plusieurs fois réaffirmées de présenter un candidat de l’AFP à la présidentielle de 2024.





Certains ont même déjà porté leur choix sur Alioune Sarr, l’ancien ministre du commerce et du tourisme et maire de Notto Diobasse pour être le candidat de l’AFP en 2024. A noter jusqu’à ce jour, ce dernier ne s’est pas encore prononcé sue la question.