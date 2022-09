Ahmed Aidara Vs Siré Sy: le marabout de Sonko entre en jeu

La nouvelle a fait le tour de la toile: "Siré Sy annonce une plainte contre Ahmed Aidara, pour injures et menaces de mort".



C'est d'ailleurs ce qui a poussé de hautes personnalités du pays à jouer la carte de la médiation. C'est le cas de Serigne Abdou Mbacké. Selon les informations de Seneweb, le marabout de Sonko est en passe de trouver une issue heureuse au contentieux entre le leader du mouvement "Guédiawaye laa bokk" et le chroniqueur de l'émission Banc Public.



En effet, "le guide religieux a sollicité Imam Dramé pour jouer les bons offices." Une rencontre imminente est prévue entre Imam Dramé, Ahmed Aidara et Siré Sy, à l'issue de laquelle l'enseignant devrait renoncer à sa plainte contre le député de Yewwi Askanwi.



Affaire à suivre.