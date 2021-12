Air Afrique: "Macky Sall a ordonné d'éponger l'ardoise de 4 milliards"

Les députés Théodore Cherif Monteil et Fatou Sene ont sollicité l'Etat à travers le ministre du Tourisme et des transports aériens sur la question des travailleurs de Air Afrique. Cela, pendant l'examen du budget dudit ministère.





En réponse à ces interpellations, Aliou Sarr se dit conscient de la tristesse autour du dossier et des familles qui souffrent. Aussi, affirme-t-il, le Chef de l'Etat a donné les instructions au niveau des ministères concernés pour que l'ardoise de 4 milliards soit épongée en 2022. " Nous sommes conscient tout comme le Président Macky Sall l'est sur la question et des instructions sont données et seront respectées" dit-il.