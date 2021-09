Aliou Sow sur Y en a marre : « Je n’ai jamais cessé d’alerter sur le train de vie de beaucoup de membres de ce mouvement »

Aliou Sow alerte sur le train de vie des membres de Y en a marre

Le leader du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD) Liggeey s’est exprimé sur l’affaire de présumé trafic de passeports dans lequel sont impliqués Kilifeu et Simon de Y’en a marre.





Dans l’Observateur, le docteur Aliou Sow déclare: « je n’ai jamais cessé d’alerter sur le train de vie de beaucoup de membres de ce fameux mouvement dont on ne connaît aucune performance professionnelle particulière encore moins de prouesses en dehors de la dénonciation tous azimuts et des leçons de moral débitées au quotidien en faisant passer les acteurs politiques pour des immoraux».