Alioune Tine dénonce les violences à Cité Keur Gorgui

Alioune Tine, President, Africa Jom Center

« Les images des violences chez Sonko sont celles d’une démocratie gravement malade », tels sont les propos du président d'Africa Jom Center.





Selon Alioune Tine, la démocratie sénégalaise est à son plus bas niveau depuis 2012. « Elle ne peut pas survivre au rythme des liquidations politiques de tous les prétendants au poste de président de la République depuis 2012. L’horizon 2024 est sombre, tout comme la démocratie et l’état de droit », déplore-t-il.