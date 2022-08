Alioune Tine : "L’opposition sénégalaise vient de remporter une grande victoire politique"

Même si elle n'a pas obtenu la majorité tant espérée, l'opposition sénégalaise a réussi à changer la configuration de l'Assemblée nationale. Le pouvoir n’a plus la majorité absolue. La coalition présidentielle a gagné 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition "Yewwi Askan Wi" et "Wallu Sénégal", ont remporté 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance. Trois autres députés sont issus des rangs de trois autres coalitions de partis.



Cette configuration est un point positif pour l’opposition, selon Alioune Tine. Selon le fondateur de AfricaJom Center, "l'opposition sénégalaise vient de remporter une grande victoire politique". Une victoire, poursuit-il, "qui lui confère une légitimité qui l'oblige à avoir désormais une posture d'homme d'État prêt à exercer le pouvoir".



D'après Alioune Tine, "l'opposition a désormais une grande responsabilité dans le cours des événements".