Alliance «calculée» : Thierno Bocoum ouvre le feu sur Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade

C’est une attaque. Le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) a ouvert le feu sur les potentiels candidats aux prochaines élections. Mieux, Thierno Bocoum a mis en garde le leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, le leader du parti Rewmi et le fils de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, Karim Wade.



A travers une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 20 août, le leader du mouvement Agir a laissé entendre d’emblée: «Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir. Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme. Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois-là ». Thierno Bocoum d’avertir: «Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade yéne laye wakhale (NDLR: je m’adresse à vous) votre alliance calculée et politicienne contre l’opposition et pour vous-mêmes sera dénoncée. A bientôt ».