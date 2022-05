Alliance Yewwi/Wallu : le rôle joué par Karim Wade

Les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont scellé une alliance particulière pour les législatives du 31 juillet prochain. Il a été retenu que chaque entité présente sa propre liste nationale.



Au niveau des départements en revanche, les deux coalitions feront équipe avec comme tête de file du dispositif dans chaque localité le candidat de la coalition gagnante aux dernières locales. Ou, à tout le, moins, la liste ayant engrangé le plus grand nombre de voix.



Dans son édition de ce lundi, Les Échos a révélé les coulisses des tractations qui ont abouti à cette entente. Les informations du journal placent Karim Wade au cœur des négociations entre les deux camps.



Il a fallu en effet obtenir l’aval de Karim Wade, d'après la même source, pour que Wallu renoue le contact avec Yewwi pour un nouveau round de négociations. Celui du weekend dernier s’étant soldé par un échec.



Pour ce faire, informe Les Échos, la base ainsi que des hauts responsables de la coalition dirigée par le PDS ont pesé de tout leur poids.



D'après le journal, certains parmi ces derniers auraient même menacé de quitter Wallu pour Yewwi si de nouvelles négociations n'étaient pas entreprises.



«Dos au mur, Karim Wade a fini par donner son accord et les discussions ont pu reprendre», affirme Les Échos.



Les négociations n’ont pas été faciles, d’après le journal. Qui ajoute que l’intensité des discussions explique le «retard» du dépôt de la liste de Yewwi, qui était programmé vendredi dernier selon le tirage au sort de la Direction générale des élections.