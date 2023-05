Amadou Ba : « Nous devons briser le cycle de la criminalité et de la récidive »

Du 15 au 19 mai, Dakar abrite la 6e conférence de l'Association des Services Correctionnels d'Afrique. Présidant la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a, dans son discours, souligné les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les services correctionnels en Afrique. En tant que représentant du gouvernement sénégalais, le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de la réforme du système correctionnel pour garantir une réintégration réussie des détenus dans la société et pour promouvoir la sécurité et la justice.







Dans son discours, Amadou Ba a repris une citation de Nelson Mandela : "Il n'y a pas de société parfaite, mais nous pouvons construire un monde meilleur si nous travaillons ensemble". Ces paroles emblématiques ont mis en évidence l'importance de la coopération entre les pays africains pour relever les défis communs auxquels sont confrontés les services correctionnels sur le continent.





Le Premier ministre a ensuite souligné le besoin urgent de réformes dans les systèmes correctionnels africains, mettant l'accent sur la surpopulation carcérale, les conditions de détention inhumaines et les taux élevés de récidive. Il a déclaré : "Nous devons briser le cycle de la criminalité et de la récidive en offrant aux détenus des opportunités de réhabilitation et de réintégration sociale."





Amadou Ba a fait écho à l'appel de la Déclaration de Luanda adoptée lors de la 6e conférence de l'Association des Services Correctionnels d'Afrique, qui souligne l'importance d'une approche holistique de la réhabilitation des détenus. Il a déclaré : "La réforme des services correctionnels doit être basée sur le respect des droits de l'homme, l'accès à l'éducation, à la santé, à la formation professionnelle et à l'emploi pour les détenus."





Le Premier ministre a également souligné l'importance de la coopération internationale dans le domaine des services correctionnels. Il a salué les efforts déployés par les pays africains pour partager leurs meilleures pratiques et leurs expériences en matière de réforme du système correctionnel. Le chef du gouvernement a déclaré : "Nous devons renforcer notre collaboration régionale et internationale pour créer un réseau d'échange de connaissances et d'expertise."





Dans son discours, il a également mis en évidence les efforts déployés par le gouvernement sénégalais pour réformer le système correctionnel du pays. Il a cité des initiatives telles que la modernisation des infrastructures pénitentiaires, l'introduction de programmes de réhabilitation et de formation professionnelle, ainsi que la promotion de partenariats public-privé pour faciliter la réintégration des détenus dans la société.





Le Premier ministre a conclu son discours en réaffirmant l'engagement du Sénégal envers la réforme des services correctionnels en Afrique.