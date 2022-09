Amadou Diaw, fondateur d’ISM, séduit par le profil d’Oulimata Sarr

Oulimata Sarr saura-t-elle s’imposer au ministère de l’Économie, malgré son profil apolitique ? Amadou Diaw en est convaincu. « Elle s’est battue pour le financement du secteur privé et pour les femmes. Tout ça, c’est de la politique. Ce ministère, c’est une étape de sa vie, mais aussi un choix. Pour les acteurs économiques que nous sommes, la théorie n’est rien sans la pratique”, analyse Amadou Diaw. Le fondateur de la première école privée du pays, l’Institut supérieur de management (ISM), est un proche de la ministre. « Il fallait l’écouter raconter les activités des femmes dans le Walo après des heures passées sous le soleil avec elles ! ». « Elle a la cuirasse qu’il faut », estime-t-il.



On apprend aussi que la nouvelle ministre est une grande défenseuse du Made in Sénégal. “Elle ne s’habille qu’auprès de designers locaux Bijou Sy ou Abdou Lahad Gueye”, informe une journaliste citée par Jeune Afrique.