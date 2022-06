Ambassade du Royaume-Uni au Sénégal : Juliette John entre officiellement en fonction

Ce jeudi 23 juin 2022,Juliette John a présenté ses Lettres de Créance à Macky Sall, Président de la République du Sénégal, officialisant sa prise de fonction en qualité d’Ambassadrice du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord au pays de la Téranga.





La cérémonie officielle s’est déroulée au Palais présidentiel vers les coups de 11h.





Pour rappel, Juliette John a été nommée Ambassadrice en remplacement de Victoria Billing Ob.





Diplomate, Mme John enregistre plus de 20 ans de carrière professionnelle et a fait une grande partie de sa carrière diplomatique en Afrique. En effet de 2020 à 2022, elle était en fonction à Kinshasa comme Directrice de la Coopération de l'ambassade britannique. De 2018 à 2019, elle a été Directrice du Département conjoint du Royaume-Uni pour le Sahel, et de 2017 à 2018, Directrice du département régional pour l'Afrique du Département pour le développement international (DFID).