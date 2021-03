Aminata Assome Diatta à Ousmane Sonko : " Je suis sensible à vos difficultés du moment "

Dix morts dont deux à Bignona. Cela a suffi pour que certaines autorités élèvent la voix. « Ensemble, pleurons la perte de nos enfants, nos espoirs, partis à la fleur de l’âge, victimes des événements douloureux de ces derniers jours. Soyons au chevet de nos blessés et apportons-leur notre assistance » a dit le ministre Assome Diatta.Et de poursuivre : « À ceux qui sont encore entre les mains de la justice, en ces douloureuses circonstances, je demande d’être endurants, patients, et de revenir à la raison; sans garder rancune ». Tel est l’appel du ministre du Commerce qui faisait face à la presse cette après-midi.Éprise de paix, Assome Diatta s’est adressée à tous les acteurs dont la responsabilité est engagée dans les émeutes qui ont ensanglanté le pays.A ceux qui rendent la justice, le ministre leur fait comprendre que « la justice est la mère qui accueille dans ses bras son enfant égaré, le rassure, lui demande la cause de son mal, le corrige et le rétablit dans ses droits. Quand la mère est partisane, la cohésion ne peut exister dans la famille ».Aux populations de la Casamance, elle leur dira : « Vous avez besoin d’un meilleur cadre de vie. Mais, tous et chacun, comme une seule femme, comme un seul homme, doivent être les premiers à se battre et à s’investir pour y parvenir. Je comprends les cris. Je comprends vos peines. Mais vous connaissez l’implication personnelle du Président Macky Sall pour la région ».S’adressant au président de la République, Assome déclare : « Nous comprenons les moments difficiles que vous vivez, nous sommes tous sensibles à cette douleur et nous la partageons ». Et de reconnaître : « Il n’y a pas un seul Conseil des Ministres, sans que vous rappeliez les préoccupations des populations et donniez des instructions fermes en vue d’améliorer leurs conditions et cadres de vie ».A Ousmane Sonko, le ministre l'interpelle en tant frère de la Casamance, « mon frère du Blouf, je suis sensible à vos difficultés du moment mais je vous dis que le Sénégal et la Casamance dépassent nos ambitions personnelles. Vous et moi aimons la Casamance et le Sénégal. Mais nous devons être prudents face aux enjeux du moment ».Reconnaissant le rôle prépondérant des Chefs et Guides religieux, elle témoigne : « vos prières et vos conseils avisés ont toujours été gage de la stabilité sociale dans notre pays, le Sénégal ».Enfin, le ministre a exprimé toute sa solidarité à ceux qui ont perdu leurs biens matériels, en particulier les investisseurs étrangers. Et de lister les pertes vingt et une (21) grandes et moyennes surfaces ont été saccagées et pillées et deux au moins, incendiées. Douze (12) stations essence Total ont connu le même sort. C’est un coup dur porté à notre économie et à nos jeunes qui y travaillent. « Je voudrais ici, les rassurer de la solidarité du Ministère du Commerce et des PME qui se tient et se tiendra à leurs côtés » s’est-elle engagée.