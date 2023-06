Aminata Touré s’oppose catégoriquement à un un report de l’élection présidentielle

Alors que le Sénégal bruit de rumeurs sur un possible report de l’élection présidentielle de 2024 jusqu’en 2026, Aminata Touré affiche son opposition catégorique à cette éventualité. “L’élection présidentielle devra impérativement se tenir à date échue, en février 2024 avec la participation de TOUS les candidats. Seul le Président Macky Sall n’y participera pas selon les dispositions très claires de la Constitution. Aucun report de l’élection présidentielle ne peut être envisagé!”, a-t-elle indiqué ce jeudi sur page Facebook.